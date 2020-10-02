Монголия почти свободна от COVID-19; выздоровели более 98 процентов пациентов

CentralAsia (MNG) - В Монголии сейчас только шесть активных случаев COVID-19 после того, как еще два пациента вылечились от болезни. Самая старая выздоровевшая пациентка — 84-летняя пенсионерка.

За последние две сутки, в среду и четверг, с 30 сентября по 1 октября, в Монголии провели 1455 тестов на коронавирусную инфекцию, и все результаты оказались отрицательными. Об этом сегодня сообщил директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Д.Нямхуу в ходе пресс-конференции Минздрава.

Монголия подтвердила 313 случаев COVID-19 с тех пор, как 10 марта у французского гражданина был обнаружен положительный диагноз на коронавирус, что стало первым случаем.

«У 4 пациентов с коронавирусом болезнь протекает в легкой форме, а состояние двух пациентов оценивается как тяжелое. Всего в Монголии зарегистрировано 313 случая заболевания коронавирусом, уже выздоровели 307 пациентов, 6 человека проходят лечение, смертельных случаев не было», - добавил Д.Нямхуу.

Коронавирус в Монголии

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