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  2 октября 2020
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В Душанбе девушку оштрафовали за вождение авто со скоростью 175 км

CentralAsia (TJ) -  УМВД по г. Душанбе сообщило, что Светлана Юдина, 29-летняя жительница Душанбе была задержана и оштрафовано за грубые и неоднократные нарушения ПДД.

Девушка попала в поле зрения органов правопорядка после того, как выложила в своем Инстаграме видеозапись, как она водит свою машину марки «Ауди 4» со скоростью 175 км в час, передает "Ахбор".

Милиция столицы Таджикистана назвала эту публикацию «показухой» и сообщила, что девушка была строго предупреждена о недопустимости повторения таких действий. «К сожалению, такие неприемлемые поступки совершают и водители из числа прекрасной половины человечества, что вызывает тревогу», - подчеркивает душанбинская милиция и в качестве примера сообщает, что на днях в Инстаграме девушка выложила видео, как она ездит по центральной улице Душанбе со скоростью 175 км в час.

«Во время проверки выяснилось, что на записи изображена гражданка Юдина Снежана Руслановна, 21.03.1991 г.р., жительница г.Душанбе во время езды на собственной автомашине марки «Ауди А4», г.н. 0080 QD 01, которая постоянно нарушает ПДД. В то же время она записывала свои противозаконные действия и выставляла в социальных сетях», - говорится в сообщении.

Автомобиль «Ауди 4» Светланы Юдиной доставили на штрафплощадку. В отношении гражданки составили административный протокол и оштрафовали. Сумма штрафа не озвучивается.

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