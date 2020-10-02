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  2 октября 2020
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Монгольские хирурги впервые в стране сделали эндопротезирование

CentralAsia (MNG) -  В Монголии сделана операция успешного эндопротезирования аневризмы брюшной аорты с применением индивидуально изготовленного стент-графта.

Аневризма брюшной аорты (АБА) — серьезное заболевание, при котором аорта расширяется более чем на 3 см или ее диаметр в 1,5 раза превышает нормальный размер. АБА диагностируется в основном в пожилом возрасте.

Сегодня в мировой практике существует самый новый метод высокотехнологичной медицинской помощи — эндоваскулярная операция с имплантацией стент-графта (эндопротеза), позволяющая добиться благоприятных непосредственных результатов в 99% случаев.

Монгольские хирурги в Третьей национальной центральной больнице успешно провели операцию по замене аневризмы брюшной аорты, впервые в стране, с использованием изготовленного на заказ стент-графта 63-летнему мужчине.

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