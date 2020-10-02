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  2 октября 2020
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В Туркменистане создан еще один ковёр-гигант. Фото

CentralAsia (UZ) -  Мастерицы Сердарского предприятия художественного ковроделия государственного объединения «Туркменхалы» завершили работу над очередным ковром-гигантом, сообщила информационная программа «Ватан».

В создании гигантского ковра шириной 27 метров 60 сантиметров, длиной 80 метров 80 сантиметров, общей площадью 243 квадратных метра участвовали 110 мастериц. Работая посменно, они завершили ткать ковер почти за 4 месяца.

Сердарское предприятие художественного ковроделия известно своими коврами-гигантами. Созданный здесь в 1942 году гигантский ковер под названием «Туркменин калбы» (Душа туркмен) площадью 193 квадратных метра, более 60 лет сохранял «пальму первенства».

Ковры, сотканные на предприятии, украшают залы самых крупных дворцов по всей стране.

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