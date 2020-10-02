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  2 октября 2020
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Париж может быть причислен к зонам повышенной опасности из-за коронавируса

CentralAsia (CA) -  С пятого октября Париж может быть причислен к зонам повышенной опасности из-за ускорившихся темпов распространения коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Как сообщает Euronews, в столице и ее пригородах на 100 тысяч жителей приходится более 250 зараженных. Доля больных, направляемых в реанимацию, составляет 30-35%. В целом во Франции за сутки коронавирус выявлен у 13 970 человек. Скончалиcь 63 пациента.

«В Париже и ближайших к нему городах буквально за сутки были превышены контрольные показатели. Необходимо, чтобы данные в предстоящие дни были опровергнуты или подтверждены. В последнем случае у нас не будет иного выбора, как объявить Париж и пригороды зоной особой опасности», - сказал министр.

В Италии впервые с апреля число новых случаев заражения коронавирусом за сутки превысило две тысячи. Вирус выявили у 2548 человек. Премьер-министр Джузеппе Конте намерен предложить парламенту продлить режим чрезвычайной ситуации до конца января следующего года, чтобы оперативно принимать меры по борьбе с пандемией.

Правительство автономного сообщества Мадрид обратится в суд из-за несогласия с решением властей Испании о введении новых ограничений в регионе в связи с распространением инфекции. Об этом объявила глава регионального правительства Исабель Диас Аюсо.

Предложение правительства Испании предусматривает изоляцию городов, где уровень распространения инфекции превышает 500 случаев на 100 тысяч человек в последние 14 дней.

Инициатива включает в себя ограничения на въезд и выезд из пострадавших муниципалитетов, а также ряд других мер для сдерживания пандемии. С этим не согласны консервативные власти региона Мадрид.

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