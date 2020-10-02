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  2 октября 2020
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Евросоюз вводит санкции против Беларуси
// AFP

CentralAsia (CA) -  Лидеры Евросоюза согласовали список белорусских чиновников, против которых будут введены персональные санкции. В этом списке около 40 имен, но нет Александра Лукашенко, заявил на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС глава Европейского совета Шарль Мишель, передает ВВС.

Евросоюз не признал результатов выборов, прошедших в Беларуси 9 августа, и данных ЦИК страны, согласно которым действующий президент набрал на них около 80% голосов.

Заявления о непризнании Лукашенко президентом делали и другие страны, в конце сентября персональные санкции против Лукашенко и ряда белорусских официальных лиц ввели Британия и Канада.

Свои санкционные списки обнародовали также Латвия, Литва и Эстония.

Ранее глава МИД Беларуси Владимир Макей говорил, что западные санкции против белорусских чиновников будут иметь обратный от ожидаемого эффект.

В Беларуси почти два месяца продолжаются массовые акции протеста, участники которых требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых выборов.

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