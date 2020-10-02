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  2 октября 2020
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Фонд Ханнса Зайделя будет сотрудничать в продвижении Конституции Монголии

CentralAsia (MNG) -  Старший советник спикера Великого Государственного Хурала Монголии Д.Лундээжанцан и директор Института парламентских исследований Секретариата Великого Государственного Хурала Т. Баярмаа встретились с главой представительства Фонда Ханса Зайделя в Монголии Ц.Сарантуяа.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о сотрудничестве между Секретариатом Великого Государственного Хурала и Фондом Ханнса Зайделя, а также обсудили возможности усиления потенциала офиса законодательного органа, продвижения отдельных законов и оказания поддержки в распространении парламентского просвещения общественности.

Информируя о деятельности и инициативах Великого Государственного Хурала по продвижению Конституции, старший советник Д. Лундээжанцан подчеркнул важность предоставления общественности правильных знаний о концепции и основах Конституции, в том числе систематическое обучение детей и подростков с раннего возраста.

В конце встречи Институт парламентских исследований и Фонд Ханнса Зейделя договорились о сотрудничестве в продвижении Конституции Монголии.

Связанный с Христианско-социальным союзом, Фонд Ханнса Зайделя (нем. Hanns-Seidel-Stiftung) – это немецкий фонд политических исследований, связанный с партиями и финансируемый деньгами налогоплательщиков. Он был основан в ноябре 1966 года после того, как уже было создано большинство других партийных фондов в Германии. Штаб-квартира находится в Мюнхене. Конференц-центр в аббатстве Банц является основным местом расположения фонда. Он является членом Центра европейских исследований, официального фонда и аналитического центра Европейской народной партии. Он назван в честь политика ХСС Ханнса Зайделя.

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