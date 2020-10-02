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  2 октября 2020
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Дональд Трамп заразился коронавирусом
Продолжение: Стало известно состояние заразившегося коронавирусом ТрампаПредыстория: Президент США Дональд Трамп ушел на карантин

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания Трамп заразились коронавирусом. Об этом он сообщил в Твиттере.

«Сегодня вечером тесты на коронавирус Мелании и мои дали положительный результат на COVID-19. Мы немедленно приступим к процессу карантина и восстановления. Мы преодолеем это вместе!» - написал он.

Ранее сообщалось, что Трамп самоизолировался после того, как у его советницы Хоуп Хикс выявили коронавирус. Она сопровождала президента во время поездок на дебаты 29 сентября и на митинг в Миннесоте, который прошел 30 сентября.

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