Дональд Трамп заразился коронавирусом

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания Трамп заразились коронавирусом. Об этом он сообщил в Твиттере.

«Сегодня вечером тесты на коронавирус Мелании и мои дали положительный результат на COVID-19. Мы немедленно приступим к процессу карантина и восстановления. Мы преодолеем это вместе!» - написал он.

Ранее сообщалось, что Трамп самоизолировался после того, как у его советницы Хоуп Хикс выявили коронавирус. Она сопровождала президента во время поездок на дебаты 29 сентября и на митинг в Миннесоте, который прошел 30 сентября.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020