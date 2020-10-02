164 случая коронавируса выявлены в 6 регионах Узбекистана

- Узбекистан, общество
- 11:32, 02 октября 2020
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CentralAsia (UZ) - По состоянию на 10:00 2 октября количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 57 454 (+164).
По данным Минздрава, случаи новых заболеваний выявлены: 93 в Ташкенте, 25 в Наманганской области, 18 в Бухарской области, 15 в Джизакской области, 8 в Ташкентской области и 5 в Сурхандарьинской области.
На данный момент в стране выздоровели 53 955 человек, инфицированных коронавирусом (94%), 3027 пациентов продолжают лечение.