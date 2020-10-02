В Узбекистане разрушился мост стоимостью $630 тысяч, построенный 1,5 года назад

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане прокуратура расследовала инцидент с обрушением моста в Кумкурганском районе Сурхандарьинской области, информация о котором распространилась в сети Интернет.

Как сообщается, обрушился мост на территории Кумкурганского района. На фото, выложенном в интернете, видно, что просели верхние плиты конструкции.

В настоящее время передвижение пешеходов и транспортных средств прекращено.

Мост был построен за 6,5 млрд сумов (более $629 тыс) и сдан в эксплуатацию более полутора года тому назад.

В связи с тем, что во время карантина не было возможности проводить следственные действия, а также получать заключения экспертов для выяснения ситуации, следствие было приостановлено.

18 июня 2020 года транспортная прокуратура Термеза приняла решение об отказе в возбуждении уголовного дела из-за "отсутствия состава преступления".

Однако, позднее, 29 сентября решение Транспортной прокуратуры об отказе в возбуждении в головном деде было отменено. В настоящее время проводится расследование.