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  2 октября 2020
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Кто является «сверхраспространителем» коронавируса?

CentralAsia (CA) -  Согласно исследованию группы ученых из США и Индии, в распространении коронавируса среди населения гораздо большую роль сыграли дети и люди молодого возраста, особенно в распространении в домашних условиях. При этом эта группа людей составляет лишь небольшой процент инфицированных в мире.

В исследовании, опубликованном в научном журнале Science, приняли участие больше полумиллиона жителей Индии. Из них специалисты проанализировали около 85 тысяч случаев заражения коронавирусом. Так, согласно результатам, 71% зараженных людей не передавали вирус через контакты с другими людьми, но на 8% инфицированных приходились 60% новых случаев заражения.

По словам, ведущего автора данной работы Раманана Лакшминараяна, материал является первым крупным исследованием, показывающим чрезвычайную степень, где небольшой процент зараженных распространяет вирус среди населения на большее количество людей.

В Индии коронавирус распространяется в быстрых темпах. Страна находится на втором месте по количеству зараженных (около 6,5 млн), уступая только США, по числу скончавшихся — на третьем, после США и Бразилии.


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