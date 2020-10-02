Фото — Во французских Альпах после сильной метели спасены тысячи овец

CentralAsia (CA) - Тысячи овец спасли во французских Альпах. Сообщается, что стадо попало в сильную метель. Фотографии в Твиттере опубликовало информационное агентство AFP news.

Автором снимков является пользователь @jeffpachoud.

Французские Альпы — часть Западных Альп, расположенная во Франции. Протяженность составляет около 330 км. Французские Альпы подразделяются на Северные и Южные.

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