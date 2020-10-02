Фото — Во французских Альпах после сильной метели спасены тысячи овец
- Азия и мир, общество
- 12:01, 02 октября 2020
- Просмотров: 319
CentralAsia (CA) - Тысячи овец спасли во французских Альпах. Сообщается, что стадо попало в сильную метель. Фотографии в Твиттере опубликовало информационное агентство AFP news.
Автором снимков является пользователь @jeffpachoud.
Французские Альпы — часть Западных Альп, расположенная во Франции. Протяженность составляет около 330 км. Французские Альпы подразделяются на Северные и Южные.