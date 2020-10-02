В Чехии установлен антирекорд по числу зараженных коронавирусом

CentralAsia (CA) - Минздрав Чехии сообщил о 3493 зараженных коронавирусом за сутки, что стало новым рекордом с начала пандемии.

Предыдущий рекорд был установлен 17 сентября — 3126 новых случаев.

Таким образом, общее количество зараженных в Чехии достигло 74 255 человек, из них выздоровели 34 186 пациентов, скончались 768 человек.

Ранее сообщалось, что в Чехии с 5 октября начнет действовать режим чрезвычайной ситуации, который продлится 30 дней.