В Чехии установлен антирекорд по числу зараженных коронавирусом
- Азия и мир, общество
- 12:19, 02 октября 2020
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CentralAsia (CA) - Минздрав Чехии сообщил о 3493 зараженных коронавирусом за сутки, что стало новым рекордом с начала пандемии.
Предыдущий рекорд был установлен 17 сентября — 3126 новых случаев.
Таким образом, общее количество зараженных в Чехии достигло 74 255 человек, из них выздоровели 34 186 пациентов, скончались 768 человек.
Ранее сообщалось, что в Чехии с 5 октября начнет действовать режим чрезвычайной ситуации, который продлится 30 дней.