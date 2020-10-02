Стало известно состояние заразившегося коронавирусом Трампа

CentralAsia (CA) - Лечащий врач президента США Дональда Трампа Шон Конли рассказал о его состоянии после выявления коронавируса.



По его словам, Трамп может выполнять свои обязанности, несмотря на болезнь.

«Сегодня вечером я получил подтверждение, что президент Трамп и первая леди Меланья Трамп дали положительный результат теста на вирус SARS-CoV-2. Президент и первая леди хорошо себя чувствуют в данный момент, они планируют оставаться в Белом доме на время выздоровления», - говорится в письменном заявлении медика.



«Можете не сомневаться, что я ожидаю, что президент продолжит выполнять свои обязанности без каких-либо перебоев во время выздоровления», - цитирует Конли РИА Новости.