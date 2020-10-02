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  2 октября 2020
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Таджикистан и Турция возобновляют авиасообщение

CentralAsia (TJ) -  Агентство гражданской авиации Таджикистана дало добро на возобновление регулярных полетов между Душанбе и Стамбулом. Авиакомпании "Turkish Airlines" и "Сомон Эйр" совершат раз в неделю полеты по маршруту Душанбе-Стамбул-Душанбе, сообщил 2 октября источник в этом ведомстве.

«Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм Таджикистана и Турции и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпаний», добавил источник.

"Turkish Airlines" и "Сомон Эйр" пока не сообщили о дате возобновления полетов и стоимости авиабилетов. Однако агентство «Азия-Плюс» со ссылкой на свои источники сообщает, что регулярные рейсы между Душанбе и Стамбулом будут возобновлены с 8 октября.

В представительстве "Turkish Airlines" в Душанбе в пятницу сообщили Радио Озоди, что самолеты авиакомпании совершат полеты по маршруту Стамбул-Душанбе-Стамбул по понедельникам, а лайнеры «Сомой Эйп» - по маршруту Душанбе-Стамбул-Душанбе по четвергам. Информации о стоимости авиабилетов пока нет, сказали в авиакомпании.

Таджикистан 20 марта приостановил авиасообщение с другими странами. С закрытием границ и приостановкой авиасообщений многие таджикистанцы застряли в России и других государствах. Из Таджикистана были организованы чартерные рейсы в города России, но на борт попадали только граждане РФ, лица, имеющие ВНЖ в России, участники Государственной программы по переселению соотечественников, а также супруги, родители и дети россиян.

Напомним, с 21 июля возобновились полеты по маршруту Душанбе — Дубай — Душанбе. Рейсы между столицами Таджикистана и Объединённых Арабских Эмиратов раз в неделю выполнятся авиакомпаниями «Fly Dubai» и «Сомон Эйр».

В настоящее время власти Таджикистана ведут переговоры с Россией и КНР о возобновлении регулярных авиарейсов.

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