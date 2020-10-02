Банк Монголии в сентябре закупил 2,3 тонны драгоценного металла

CentralAsia (MNG) - В сентябре 2020 года Банк Монголии приобрел 2,3 тонны драгоценного металла, в результате чего общий объем закупок драгоценных металлов Банком Монголии в 2020 году составил 17,1 тонны, из которых 15,4 тонны были золота и 1,7 тонны серебра.

То есть объем закупки драгоценных металлов увеличился на 6 тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сентябре филиалы Банк Монголии в аймаках Дархан-Уул и Баянхонгор закупили соответственно 123,9 кг и 154,5 кг драгоценных металлов. Средняя цена покупки 1 грамма золота Банком Монголии в сентябре составила 176 494,48 тугриков (примерно $62).

Центральный банк Монголии отвечает за реализацию государственной денежно-кредитной политики Монголии. Его основными задачами являются обеспечение стабильности национальной валюты (монгольский тугрик) и содействие сбалансированному и устойчивому развитию национальной экономики путём поддержания стабильности финансовых рынков и банковской системы.

Банк Монголии осуществляет следующие виды деятельности в целях достижения своих целей:

- разработка и осуществление денежно-кредитной политики путём регулирования денежной массы в экономике;

- надзор за банковской деятельностью;

- организация межбанковских платежей и расчётов;

- управление золотовалютными резервами страны.

Банк Монголии ежегодно разрабатывает принципы денежно-кредитной политики на следующий финансовый год и направляет их в Великий государственный хурал на утверждение. Также ежегодно Банк Монголии отчитывается перед Великим государственным хуралом о результатах реализации денежно-кредитной политики.

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