Карантинная зона на востоке Туркменистана оказалась переполнена, - СМИ

CentralAsia (TM) - Из-за организации вывозных рейсов для соотечественников, застрявших за рубежом, карантинная зона в Лебапском велаяте Туркменистана оказалась переполнена. Об этом 1 октября сообщило издание «Хроника Туркменистана».

По данным издания, в палаточном лагере больше нет мест для граждан, отбывающих карантин. Поэтому людей начали размещать в семи корпусах инфекционной больницы и психоневрологического диспансера в центре Туркменабада. Несколько лет назад пациентов с хроническими психическими расстройствами перевели в психдиспансер в Боюнузын. Теперь больных с временными расстройствами тоже отправили туда, а их места заняли граждане, находящиеся на карантине.

В инфекционной больнице оборудованы изолированные отделения для тех, у кого есть признаки болезни, а также реанимационные палаты для тяжелых пациентов. По информации источников «Хроники Туркменистана», диагноз «пневмония» поставили семерым гражданам, возвращенным из Узбекистана, и трем гражданам, прибывшим из Стамбула.

Как передает turkmen.news, п о официальной версии, COVID-19 не проник в Туркменистан. Ввод карантинных мер объясняют иными причинами – например, маски требуют носить якобы из-за распространения в воздухе «вредной пыли с Арала». При этом в последнее время власти перестали афишировать образ Туркменистана как «страны, свободной от коронавируса». Президент Гурбангулы Бердымухамедов в своих речах на открытии Генассамблеи ООН 22 сентября и на заседании Халк Маслахаты (Народного совета) 25 сентября ни разу не произнес, что в Туркменистане нет COVID-19 или что он есть. Он просто говорил, что эпидемия коронавируса – важная мировая проблема.

Вывозные рейсы для граждан Туркменистана, застрявших в разных странах мира, начали организовывать с августа. Все прибывшие отправляются на 14-дневный карантин. По неподтвержденной информации, в последнее время срок карантина увеличили до 21 дня.