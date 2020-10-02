В Индии за сутки выявили более 81 тыс. новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в Индии зарегистрировано более 81 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав страны.

За сутки было проведено 1,09 миллиона тестов на коронавирус.



Таким образом, общее количество зараженных превысило 6,39 миллиона, выздоровели более 5,35 млн пациентов, скончались более 99 тыс. человек.

На данный момент под медицинским наблюдением находятся свыше 942 тыс. пациентов.