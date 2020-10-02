Таджикистан и Япония подписали ноту о взаимопонимании между правительствами двух стран

CentralAsia (TJ) - Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин принял чрезвычайного и полномочного посла Японии в Таджикистане Такаюки Мияшита.

Как сообщает пресс-служба МИД РТ, на встрече были обсуждены вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений между Таджикистаном и Японией в различных сферах, а также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Стороны также обсудили вопросы сотрудничества двух стран в борьбе с пандемией COVID-19.



Министр выразил благодарность Японии за помощь в областях инфраструктуры, здравоохранения, санитарии, общественного благосостояния, обучения и развития навыков в рамках Официальной помощи развитию (ODA).



Специалисты из Таджикистана участвуют в различных учебных курсах в Японии. Положительный вклад вносит проект стипендии по развитию человеческих ресурсов Японской грантовой помощи (JDS) посредством наращивания потенциала молодых специалистов в области международных отношений, права, экономики и управления. Также была отмечена деятельность Японского агентства международного сотрудничества (JICA), которая вносит вклад в экономику и социальную сферу Таджикистана.



По итогам встречи состоялась церемония подписания обменных нот о взаимопонимании между правительством Таджикистана и Японии о проекте стипендии по развитию человеческих ресурсов Японской грантовой помощи.

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