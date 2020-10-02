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  2 октября 2020
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В России за сутки выявили более 9,4 тыс. новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) -  За последние сутки в России зарегистрировано 9412 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2550 (27,1%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 1 194 643 случая (+0,8%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 46,8 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 402 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 222 592 человека.

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