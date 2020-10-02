Число жертв коронавируса в России превысило 21 тысячу
- Азия и мир, общество
- 14:01, 02 октября 2020
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CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки от коронавируса скончались 186 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.
Большинство случаев смерти зафиксировано в Санкт-Петербурге – 32 и Москве – 28.
Общее количество жертв COVID-19 в России достигло 21 077 человек. Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 1 194 643 человек, из них выздоровели 970 296, под медицинским наблюдением остаются 222 592 пациента.