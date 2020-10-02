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  2 октября 2020
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Узбекистан и Таджикистан подписали соглашения на общую сумму $724 млн

CentralAsia (TJ) -  В рамках визита правительственной делегации Узбекистана в Таджикистан в конце сентября в Душанбе на Узбекско-таджикском бизнес-форуме подписано 308 инвестиционных и торговых соглашений на сумму 724 млн долларов. Как сообщает Министерство инвестиций и внешней торговли РУз, в ходе мероприятия стороны обстоятельно обсудили вопросы текущего состояния и дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества в инвестиционной, торговой, финансово-банковской, научно-образовательной, туристической и культурно-гуманитарной сферах.

Были согласованы дальнейшие действия по обеспечению роста взаимной торговли, среди которых проведение экспертных консультаций по выработке мер, направленных на упрощение процедур торговли, взаимное устранение имеющихся барьеров и диверсификацию структуры товарооборота, проработка вопроса размещения торговых домов на территориях двух стран.

Также в рамках заседания был рассмотрен широкий спектр вопросов налаживания системного сотрудничества в сфере образования, науки, здравоохранении, туризма, культурного обмена, спорта, миграции и занятости населения.

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