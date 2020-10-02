Узбекистан и Казахстан не стали открывать государственные границы

CentralAsia (UZ) - Несмотря на возобновление Узбекистаном с 1 октября всех международных воздушных, железнодорожных и автомобильных перевозок, государственные границы между Узбекистаном и Казахстаном все еще остаются закрытыми.

Как сообщает UzNews.uz, ссылаясь на посольство Казахстана, в случае открытия границ посольством будет получена соответствующая нота о порядке пресечения государственных границ.

Ранее сообщалось, что с 5 октября Казахстан усиливает карантинные ограничения. В частности, к лицам, пересекающим госграницу в пунктах пропуска на автопереходах с Узбекистаном, будут предъявляться обязательные требования, как термометрия, анкетирование, наличие справки об обследовании на COVID-19, с даты получения которой прошло не более 72 часов.