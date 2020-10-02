Россия, Франция и США призывают прекратить бои в Нагорном Карабахе

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CentralAsia (CA) - Президенты России, США и Франции осуждают эскалацию насилия на линии соприкосновения в зоне Нагорно-Карабахского конфликта и призывают к немедленному прекращению боевых действий. Об этом говорится в совместном заявлении трех сопредседателей Минской группы.

Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон также призвали руководство Армении и Азербайджана без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования и под эгидой Минской группы ОБСЕ.

По прибытии на саммит Евросоюза в Брюсселе Макрон заявил: «Мы приложим все усилия, чтобы - с одной стороны - добиться скорейшего прекращения огня, а с другой - вернуться к дипломатическому урегулированию конфликта. Хотел бы однозначно заявить: по нашей информации, удары, нанесённые в воскресенье с территории Азербайджана, ничем не оправданы. Я попросил объяснений у президента Алиева. На сегодняшний день мы также располагаем достоверными сведениями о том, что боевики исламистских группировок в Сирии оставили позиции и направились через Газиантеп в театр военных действий в Нагорном Карабахе».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал требование Минской группы о прекращении боевых действий неприемлемым:

«Неприемлемо, что теперь Минская группа — Соединенные Штаты, Россия и Франция призывают к прекращению огня в Нагорном Карабахе. Они почти 30 лет игнорировали проблему, которая и привела к сегодняшним негативным событиям. Чтобы найти решение, в первую очередь, оккупанты должны освободить территории, которые они удерживают».

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, с тех пор там идут активные боестолкновения. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.