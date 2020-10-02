В Европе назвали страну с самой высокой смертностью от наркотиков

Стокгольм

CentralAsia (CA) - Согласно новому отчету Европейского мониторингового центра по наркотикам и наркомании, число людей, умирающих от наркотиков в Швеции, является самым высоким в Европе. В Швеции 81 смертельный случай на миллион жителей, что почти в четыре раза выше, чем в среднем по Европе, пишет SVT.



В свою очередь шведские специалисты считают, что сравнивать статистику из разных стран является непростой задачей.

Они отмечают, что, хотя шведский показатель и худший по Европе, по сравнению с 2018 и 2019 годами ситуация улучшилась.