Объявлены сентябрьские цены на плов по всему Узбекистану

CentralAsia (UZ) - Госкомстат Узбекистана опубликовал очередной «Индекс плова». В ведомстве определили самые дешевые и самые дорогие цены на плов в сентябре, исходя из цен в центрах плова в областных центрах.

Согласно данным Госкомстата, самый дешевый плов в сентябре был Каракалпакстане, где он стоил 13 883 сум ($1,34) за порцию и 96 831 сум ($9,37) за килограмм.

Самый дорогой плов - в Бухарской области. Стоимость одной порции там составляет 18 667 сумов ($1,8), за килограмм - 130 669 сумов ($12,6).

В процессе формирования данных учитывалась только средняя цена плова в отдельных заведениях общественного питания (Центры плова), а цены в ресторанах и кафе не учитывались.

Впервые о введении «Индекса плова» Госкомстат Узбекистана объявил в январе текущего года. В большинстве европейских государств «индекс Биг Мака» и «индекс Оливье» в России основаны на специфике каждой страны. Самым же популярным для Узбекистана будет формирование данных «Индекса плова», – говорилось сообщении статистического ведомства.