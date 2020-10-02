В Узбекистане на 7 лет осужден мужчина, совершивший кражи в мечетях

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CentralAsia (UZ) - Мужчина, совершивший кражи в мечетях в различных областях Узбекистана, осужден на 7 лет.

Как сообщили местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы, вор был задержан во время совершения очередной кражи в соборной мечети «Нава» в городе Карши Кашкадарьинской области.

Отмечается, что уроженец Андижана Х.К. летом 2019 года похитил в мечетях Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Ферганской областей мобильные телефоны, кошельки и документы прихожан.

В ходе следствия выяснилось, что ранее Х.К. был осужден на 5 лет и 2 месяца Юнусабадским судом по уголовным делам города Ташкента.

Каршинский городской суд по уголовным делам приговорил его к 7 годам лишения свободы за совершение краж в областных мечетях.