Главой Каракалпакстана избран Мурат Камалов

CentralAsia (UZ) - В Нукусе 2 октября с участием президент Шавката Мирзиёева прошла внеочередная восьмая сессия Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан.

На встрече решением Совета старейшин на должность председателя Жокаргы Кенеса выдвинута кандидатура Мурата Камалова, сообщила пресс-служба главы государства. Президент отметил, что быть руководителем в нынешних сложных условиях – это тяжелое бремя, тем более, что масштаб начатой работы по развитию Каракалпакстана будет только расширяться.

"Я знаком с Муратом Камаловым много лет, – заявил нашего государства. – Прежде всего это честный человек, патриот. Я видел, что где бы он ни работал, его всегда волновали заботы каракалпакского народа. Это самое главное. Уверен, что он продолжит дело отца Каллибека Камалова, покойного Мусы Ерниязова и добьется улучшения жизни людей".

В соответствии со статьей 80 Конституции Республики Каракалпакстан, Председатель Жокаргы Кенеса является руководителем и высшим должностным лицом Каракалпакстана. Председатель Жокаргы Кенеса избирается этим же органом по согласованию с Президентом Республики Узбекистан из числа депутатов Жокаргы Кенеса тайным голосованием на срок полномочий данного представительного органа.