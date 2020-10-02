В России мигрант из Узбекистана отбился от грабителей магазина жвачкой и кофе (видео)

CentralAsia (UZ) - 21-летний рабочий в одном из магазинов города Усть-Кут в Иркутской области России Салохиддин Маматкулов, приехавший на заработки из Узбекистана, смог отбиться от грабителей жвачкой и кофе. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».

По словам молодого человека, в очередную смену он, как обычно, переносил товар со склада и раскладывал на полках, пока в 4 часа утра коллега не попросила его несколько минут приглядеть за кассой. Но как только он присел на место кассира, в магазин ворвались двое мужчин в черных масках и с ножом-тесаком. Один из них пытался открыть крышку кассы с выручкой и забрать имеющиеся там деньги.

«Сначала я и правда дико перепугался, ведь они ворвались неожиданно. Под кассой была тревожная кнопка, я от шока забыл про нее. Но потом понял, что грабители - не опытные преступники. Примерно моего же возраста, еще и неудачники, которые не могут справиться с кассой. В общем, я решил их прогнать. Схватил первые попавшиеся под руку предметы, и начал забрасывать ими налетчиков. Честно, даже не обратил внимания, чем оборонялся», - рассказал Салохиддин Маматкулов.

На кадрах видно, что Салохиддин сначала кидал в разбойников жвачки и шоколадки, находившиеся на стойках прямо возле кассы. Опешив, грабители попятились назад, закрываясь от «обстрела» руками. Затем Салохиддин, не глядя, схватил ленту с пачками кофе и в упор «расстрелял» ими налетчиков. После этого грабители бросились из магазина.

По словам Салохиддина Маматкулова, грабители не взяли ни копейки, поскольку так и не смогли вскрыть крышку кассы.

В качестве награды за свой поступок молодой человек получил премию в размере 10 тысяч рублей и дополнительный выходной день. Поиски грабителей продолжаются.