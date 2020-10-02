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  2 октября 2020
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ПРООН подарила Туркменистану опрыскиватели для дезинфекции

CentralAsia (TM) -  Программа развития ООН подарила Министерству здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана опрыскиватели для дезинфицирующих средств. Об этом 2 октября сообщается на странице ПРООН в соцсетях.

Опрыскиватели были закуплены на средства гранта Фонда быстрого реагирования ПРООН (RRF). Этот грант выделили страновому офису в Туркменистане по борьбе с последствиями глобальной пандемии коронавируса.

Согласно официальным данным, ни один случай COVID-19 в стране не зафиксирован. Независимые СМИ попадает большое количество информации о заболевших и умерших.

В июле Туркменистан посетила миссия ВОЗ. Эксперты ВОЗ не стали опровергать версию об отсутствии эпидемии, но порекомендовали чиновникам вести себя так, как будто вирус проник в страну.

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