В Украине стремительно заполняются COVID-больницы

CentralAsia (CA) - В Украине стремительно растет заполняемость больниц, лечащих пациентов с коронавирусом, сообщает «Корреспондент» со ссылкой на министра здравоохранения Максима Степанова.

По его словам, за сутки в Украине госпитализировали 801 больного коронавирусом.

«Если посмотреть, какое количество людей сейчас проходит лечение в стационарах наших больниц - это уже 15 797 человек. Очень быстро растет количество людей, которые находятся в больницах и имеют среднюю тяжесть или тяжелое течение болезни», - сказал он.

По его словам, МОЗ постоянно вводит новые больницы для лечения больных коронавирусом.

«У любой системы есть предел. Мы можем сколько угодно вводить новые кровати, подводить кислород, но банально у нас может не хватить медицинских работников, которые оказывают помощь и спасают», - предупредил Степанов.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 4633 новых случая заражения коронавирусом, из них заболело 229 детей и 271 медик. За все время пандемии в Украине заболело 14 199 детей, а также 15 809 медицинских работников.

ВОЗ прогнозируют, что суточная заболеваемость коронавирусом в Украине удвоится в ближайшие месяцы и составит от 7000 до 9000 случаев в день.