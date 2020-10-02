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  2 октября 2020
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В США за сутки выявили 43,7 тыс. новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в США зарегистрировано 43 752 новых случая заражения коронавирусом, скончались 850 человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

Днем ранее эти показатели составляли 42 812 и 946 соответственно.

США занимают первое место в мире по числу зараженных и скончавшихся от коронавируса. Всего за все время пандемии в стране зафиксировано более 7,2 млн зараженных, из них скончались свыше 207,8 человек, выздоровели более 2,8 млн пациентов.

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