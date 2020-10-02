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  2 октября 2020
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В Узбекистане на выходных ожидается первый снег

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане на выходных ожидается дождь с переходом в снег, сообщает Узгидромет.

По прогнозам синоптиков, в субботу, 3 октября средняя температура воздуха по стране составит +8... +10 градусов ночью и +22... +24 градусов днем. Скорость ветра достигнет 3-8 м/с.

В горных районах Республики ожидается дождь с переходом в снег. Температура в этих районах ночью составит 0... +5 градусов ночью и +12... +17 днем.

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