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  2 октября 2020
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В Ташкенте из-за пандемии отопительный сезон начнут раньше обычного

CentralAsia (UZ) -  Учитывая эпидемиологическую ситуацию в Узбекистане, в текущем году система отопления заработает раньше, сообщают местные СМИ.

Главный инженер государственного унитарного мероприятия «Тошиссиккуввати» Азиз Каримбеков сообщил о завершении подготовки к к осенне-зимнему сезону, пишет Kun.uz.

Сообщается, что в этом году подготовительные работы начались намного раньше. Например, в прошлом году подготовкой к осенне-зимнему сезону начали заниматься с 28 октября.

При этом учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, в текущем году система отопления заработает раньше.

"Мы регулярно получаем информацию от Узгидромета. Согласно данным синоптиков, до 10 октября температура воздуха днем ​​будет около 22-24 градусов, а ночью - около 8-10 градусов. Если температура резко упадет, мы готовы запустить систему отопления", - цитирует издание Азиза Каримбекова.

Согласно законодательству, отопительный период в стране начинают со дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов, а заканчиваться - выше 8 градусов.

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