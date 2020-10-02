Суд Турции пришёл к выводу, что в смерти узбекистанки в доме депутата «нет фактов преступления» (видео)

Суд Турции пришёл к выводу, что в смерти узбекистанки в доме депутата «нет фактов преступления»

CentralAsia (UZ) - В сети появилось видео с места смерти узбекистанки Нодиры Кодировой, которая работала сиделкой в доме депутата из Турции.

В прошлом году в Турции в доме, где работала, была найдена мертвой гражданка Узбекистана Нодира Кодирова. Судом и работодателями девушки, выдвигались версии что Кодирова совершила суицид. Также рассматривался вариант убийства девушки.

Сегодня в сети распространилось видео с места смерти узбекистанки. На видео можно увидеть комнату, в которой проживала Кодирова. Напомним, что узбекистанка работала в доме депутата партии "Справедливости и развития Турции" Ширина Унала.

На видео видно, что в комнате девушки сломаны предметы и разбросаны вещи. Также рядом с сумкой Кодировой можно увидеть следы крови. Видео было снято полицией в день инцидента.

Ранее прошел суд по этому делу. Судья решил, что в этом деле нет фактов преступления и завершил процесс. Семья Кодировой в настоящее время пытается добиться справедливости через Конституционный суд. Адвокат семьи Кодировой считает, что девушка могла быть убита путем удушения.