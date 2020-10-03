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  3 октября 2020
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Шавкат Мирзиёев пожелал Дональду Трампу выздоровления от коронавируса

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил письмо американскому лидеру Дональду Трампу со словами поддержки и пожеланиями скорее победить коронавирусную инфекцию.

"С большой тревогой и беспокойством воспринял весть о Вашем и Ее Превосходительства Мелании Трамп заболевании коронавирусной инфекцией. Уверен, что в самые короткие сроки Вы победите эту болезнь и полностью выздоровеете, Вам вновь будет сопутствовать благополучие и Вы продолжите ответственную государственную деятельность. ... В это непростое время желаю Вам, госпоже Мелании Трамп и всем членам Вашей семьи крепкого здоровья, спокойствия и новых сил", - говорится в послании Мирзиёева.

2 октября стало известно о положительном результате тестирования на COVID-19 Дональда Трампа и первой леди США.

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