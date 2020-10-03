В Узбекистане за сутки выявлено 486 случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) - 2 октября в Узбекистане выявлено 486 случаев заболевания коронавирусом. Общее число случаев коронавируса достигло 57776.



По данным Минздрава, в стране за сутки скончались 3 больных коронавирусом. Общий показатель смертности с начала пандемии достиг 475.

В настоящее время из выявленных с начала пандемии 57 776 пациентов выздоровели 54 456 человек, а показатель выздоровления от коронавируса в стране составляет 94 процента.

В медучреждениях страны проходят лечение 2 845 пациентов. Из них 573 пациента находятся в тяжелом состоянии. Состояние 252 пациентов врачи оценивают как крайне тяжелое.