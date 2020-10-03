[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане за сутки выявлено 486 случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) -  2 октября в Узбекистане выявлено 486 случаев заболевания коронавирусом. Общее число случаев коронавируса достигло 57776.

По данным Минздрава, в стране за сутки скончались 3 больных коронавирусом. Общий показатель смертности с начала пандемии достиг 475.

В настоящее время из выявленных с начала пандемии 57 776 пациентов выздоровели 54 456 человек, а показатель выздоровления от коронавируса в стране составляет 94 процента.

В медучреждениях страны проходят лечение 2 845 пациентов. Из них 573 пациента находятся в тяжелом состоянии. Состояние 252 пациентов врачи оценивают как крайне тяжелое.

14b333b4f77a8c1167465cd06b6a693b1002

Новости по теме:

print
  • Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане достигло 57290
  • В Монголии состоится ежегодный фестиваль соколиной охоты «Хуралдай-Наадам»
  • Евросоюз вводит санкции против Беларуси


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com