Венесуэла начнет производство российской вакцины от коронавируса

CentralAsia (CA) - Венесуэла намерена организовать у себя производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщила вице-президент страны Дэлси Родригес.

"Хотим подтвердить, что мы не только собираемся участвовать в третьей фазе клинических испытаниях вакцины "Спутник V", но также, благодаря стратегическому сотрудничеству между Венесуэлой и Россией будем участвовать в безопасных поставках для наших граждан и производстве вакцины в Венесуэле", - сказала Родригес в эфире телеканала VTV.

В свою очередь глава минздрава Карлос Альварадо заявил, что производство вакцины начнется после окончания третьей фазы испытаний.

"После того, как закончится третья фаза в России и Венесуэле, начнется массовое производство, которое позволит обеспечить вакциной большинство населения страны", - сказал он.