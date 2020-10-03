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  3 октября 2020
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Венесуэла начнет производство российской вакцины от коронавируса

CentralAsia (CA) -  Венесуэла намерена организовать у себя производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщила вице-президент страны Дэлси Родригес.

"Хотим подтвердить, что мы не только собираемся участвовать в третьей фазе клинических испытаниях вакцины "Спутник V", но также, благодаря стратегическому сотрудничеству между Венесуэлой и Россией будем участвовать в безопасных поставках для наших граждан и производстве вакцины в Венесуэле", - сказала Родригес в эфире телеканала VTV.

В свою очередь глава минздрава Карлос Альварадо заявил, что производство вакцины начнется после окончания третьей фазы испытаний.

"После того, как закончится третья фаза в России и Венесуэле, начнется массовое производство, которое позволит обеспечить вакциной большинство населения страны", - сказал он.

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