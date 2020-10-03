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  3 октября 2020
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Дочь Трампа Иванка сдала отрицательный тест на коронавирус

CentralAsia (CA) -  Дочь президента США Дональда Трампа, заразившегося коронавирусной инфекцией, Иванка сдала анализ на COVID-19. Тест показал отрицательный результат.

Ранее стало известно, что американский лидер и первая леди заразились коронавирусом. По словам лечащего врача президента Шона Конли, они чувствуют себя хорошо. Трамп продолжит выполнять свои обязанности и не передаст никакие свои полномочия вице-президенту Майку Пенсу.

Позднее в СМИ появилась информация о том, что тесты на COVID-19 сдали госсекретарь США Майк Помпео и уже упомянутый Пенс. У обоих коронавирус не был обнаружен.

Также выяснилось, что инфекцией не заразилась и дочь Трампа вместе с мужем, советником главы государства Джаредом Кушнером. Об этом рассказала специальный помощник американского лидера Каролина Хёрли.

Иванка Трамп и Джаред Кушнер сегодня снова сдали тесты на COVID-19, у обоих они отрицательные, — написала она в Twitter.

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