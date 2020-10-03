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  3 октября 2020
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Дональд Трамп почувствовал себя хуже, - СМИ

CentralAsia (CA) -  Состояние заразившегося коронавирусом Дональда Трампа ухудшилось, у него появились кашель и температура, передает Vanity Fair.

Один из источников автора статьи признался, что в Белом доме беспокоятся о здоровье президента, которому в июне исполнилось 74 года.

Дональд Трамп должен был принять участие в конференц-колле, посвященном поддержке пожилых американцев в условиях пандемии коронавирусa. Ведущим мероприятия вместо него выступил вице-президент Майк Пенс. Он сообщил, что президент пропускает звонок из-за болезни.

Предвыборный штаб Трампа проинформировал, что все намеченные предвыборные мероприятия с участием президента отложены или переведены в виртуальный формат.

При этом пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани заявила, что глава Белого дома намерен обратиться к американскому народу.


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