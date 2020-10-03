За сутки 62 человека заразились коронавирусом в Казахстане

CentralAsia (KZ) - За сутки 2 октября, в Казахстане зарегистрированы 62 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

По данным Минздрава, всего в стране подтверждено 108 106 случаев коронавируса, из них:

в городе Алматы - 14396(+2),

в городе Нур-Султан - 14112(+3),

в Атырауской области - 11098(+2),

в Карагандинской области - 10286(+6),

в ВКО - 8787 (+18),

в ЗКО - 6867(+2),

в городе Шымкент - 5190(+1),

в Алматинской области - 4977(+3),

в Жамбылской области - 4127(+0),

в СКО - 4125(+13),

в Павлодарской области - 3940(+4),

в Костанайской области - 3494(+2),

в Акмолинской области - 3492(+3),

в Туркестанской области - 3379(+1),

в Мангистауской области - 3340(+0),

в Актюбинской области - 3252 (+1),

в Кызылординской области - 3244(+1).

Коронавирус в Казахстане

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