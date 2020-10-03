За сутки 62 человека заразились коронавирусом в Казахстане

CentralAsia (KZ) - За сутки 2 октября, в Казахстане зарегистрированы 62 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
По данным Минздрава, всего в стране подтверждено 108 106 случаев коронавируса, из них:
в городе Алматы - 14396(+2),
в городе Нур-Султан - 14112(+3),
в Атырауской области - 11098(+2),
в Карагандинской области - 10286(+6),
в ВКО - 8787 (+18),
в ЗКО - 6867(+2),
в городе Шымкент - 5190(+1),
в Алматинской области - 4977(+3),
в Жамбылской области - 4127(+0),
в СКО - 4125(+13),
в Павлодарской области - 3940(+4),
в Костанайской области - 3494(+2),
в Акмолинской области - 3492(+3),
в Туркестанской области - 3379(+1),
в Мангистауской области - 3340(+0),
в Актюбинской области - 3252 (+1),
в Кызылординской области - 3244(+1).