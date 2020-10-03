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  3 октября 2020
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Дональду Трампу сделали инъекцию коктейля из антител

CentralAsia (CA) -  Президенту США Дональду Трампу, у которого ранее подтвердили заражение коронавирусом, сделали инъекцию коктейля из антител фирмы Regeneron, сообщил врач главы государства Шон Конли.

Как сообщает РБК, инъекция содержала 8 гр препарата и была единичной. В дополнение к этому президент также принял витамин D, цинк, фамотидин, мелатонин и ежедневную порцию аспирина.

По словам врача, президент утомлен, «но в хорошем настроении». Состояние Трампа оценивает команда медиков, она определит дальнейшие действия по его лечению, отметил Конли.

У Мелании Трамп, которая также заразилась коронавирусом, небольшой кашель и головная боль, говорится в сообщении врача. У остальных членов семьи Трампа тесты на коронавирус отрицательные.

Позже пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани сообщила, что президента доставят в Национальный военный медицинский центр Уолтера Рида, где он проведет несколько дней. Представитель Белого дома подчеркнула, что это предосторожность, рекомендованная врачами. Во время пребывания в госпитале Трамп будет работать.

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