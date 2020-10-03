Потери армии Азербайджана в ходе боев в Нагорном Карабахе превысили три тысячи человек, - СМИ

CentralAsia (CA) - Потери азербайджанской армии в ходе боев уже превысили три тысячи человек, заявил в Facebook пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян, сославшись на данные разведки.

По его утверждению, большая часть тел погибших находится в нейтральной зоне и "для их вывоза ничего не делается".

Министерство обороны Азербайджана ранее заявляло, что армянские подразделения также несут большие потери в Нагорном Карабахе.

Как сообщает РИА Новости, сопредседатели Минской группы ОБСЕ ранее призвали стороны конфликта незамедлительно объявить гуманитарное перемирие для вывоза тел.

Обстановка в непризнанной Нагорно-Карабахской республике накалилась на прошлой неделе. Баку и Ереван обвинили друг друг в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.

Лидеры России, США и Франции призвали участников противостояния прекратить столкновения, начать переговоры без предварительных условий, а также выразили соболезнования родственникам погибших в конфликте.

Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.

Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.