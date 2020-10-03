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  3 октября 2020
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За две секунды до старта SpaceX отменила запуск ракеты Falcon 9

CentralAsia (CA) -  Компания SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником GPS III за две секунды до старта. Прямая трансляция велась на сайте компании, передает Лента.ру.

Запуск должен был состояться с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) в 21.43 по местному времени (04.43 по московскому). За две секунды до старта ЦУП дал команду отмены запуска.

Подробности и причины отмены не раскрываются. Новой попытки запуска сегодня больше не будет.

Ракета должна была вывести на орбиту спутник GPS III–4. Он должен войти в созвездие геолокационных спутников GPS, где уже есть три аппарата нового поколения. GPS III обеспечивают нужды ВС США и гражданских лиц.

Ранее основатель SpaceX Илон Маск опубликовал в Twitter фото корабля Starship с готовым хвостовым оперением. Также Маск сообщил, что закрылки теперь напрямую приводятся в движение электродвигателями с коробкой передач.

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