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  3 октября 2020
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пожелал Трампу скорейшего выздоровления

CentralAsia (CA) -  Глава КНДР Ким Чен Ын направил послание заболевшему коронавирусом президенту США Дональду Трампу и его супруге Мелании, в котором пожелал главе Белого дома скорейшего выздоровления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Я получил неожиданную новость о том, что вы (Дональд Трамп — RT) и ваша супруга (Мелания — RT) получили положительные результаты теста на коронавирус. Я направляю письмо с выражением сочувствия вам и вашей семье. Желаю от всего сердца вам и вашей супруге скорейшего и полного выздоровления» — говорится в послании.

2 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что у него и его супруги Меланьи подтвердилось заболевание коронавирусной инфекцией.

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