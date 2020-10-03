Трамп не стал передавать полномочия Пенсу из-за COVID-19

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп отменил все мероприятия, в том числе предвыборный митинг в Сэнфорде (штат Флорида) и поездку в Тампу. Ранее стало известно, что американский лидер и его супруга Меланья заразились коронавирусом.

Уже есть первые заявления лечащего врача Трампа Шона Конли: он уверен, что американский лидер в состоянии выполнять свои обязанности. В Белом доме поспешили уточнить, что Трамп не будет передавать никаких полномочий вице-президенту Майклу Пенсу в связи с диагнозом, передает "Россия 24".

Пенс пожелал Трампу скорейшего выздоровления.

"Мы с супругой Карен шлем любовь и молитвы нашим дорогим друзьям президенту Дональду Трампу и первой леди Меланье Трамп​​​. Мы присоединяемся к миллионам людей по всей Америке, которые молятся об их полном и быстром выздоровлении", – написал Пенс в Twitter.

Дональду Трампу 74 года. Недавно он принял участие в предвыборных дебатах с Джо Байденом. Следующие дебаты были запланированы на 15 октября. Пока неизвестно, состоятся ли они и в каком формате. Выборы пройдут 3 ноября.