Азербайджан сообщил о новых опорных пунктах в Карабахе и потерях противника

CentralAsia (KG) - Министерство обороны Азербайджана сообщило, что вооруженные силы страны заняли новые опорные пункты на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Активные боевые действия между Арменией и Азербайджаном на спорной территории продолжаются с 27 сентября.

«Войска Азербайджанской Армии, успешно продвигаясь на намеченных направлениях, овладели новыми опорными пунктами и осуществили зачистку территории от противника. В ходе боевых действий было уничтожено значительное количество живой силы, боевой и другой техники, а также вооружения противника»,— сказано на сайте Минобороны Азербайджана.

По данным министерства, общие потери противника с 27 сентября по 2 октября составили: до 230 танков и другой бронетехники; 250 артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов; 38 средств ПВО; 10 командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов; 7 складов боеприпасов; более 130 автомобильной техники; один зенитно-ракетный комплекс С-300.

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