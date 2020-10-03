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  3 октября 2020
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Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 57 924

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 10:00 часов 3 октября количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 57 924 (+148).

Новые случаи выявлены: 85 человек в Ташкенте, 23 в Ташкентской области, 19 в Джизакской области, 12 в Самаркандской области, 9 в Наманганской области.

За ночь скончался 1 больной коронавирусом.

На сегодняшний день в стране выздоровели 54 456 человек, инфицированных коронавирусом (94%).

В настоящее время в стране 2992 пациента проходят лечение.

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