Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 57 924

- Узбекистан, общество
- 12:43, 03 октября 2020
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CentralAsia (UZ) - По состоянию на 10:00 часов 3 октября количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 57 924 (+148).
Новые случаи выявлены: 85 человек в Ташкенте, 23 в Ташкентской области, 19 в Джизакской области, 12 в Самаркандской области, 9 в Наманганской области.
За ночь скончался 1 больной коронавирусом.
На сегодняшний день в стране выздоровели 54 456 человек, инфицированных коронавирусом (94%).
В настоящее время в стране 2992 пациента проходят лечение.