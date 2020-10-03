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  3 октября 2020
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Назарбаев посоветовал Трампу слушаться врачей

CentralAsia (KZ) -  Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пожелал скорейшего выздоровления президенту США Дональду Трампу, у которого 2 октября обнаружили коронавирус, и посоветовал прислушиваться к мнению врачей. Об этом сообщается на сайте бывшего главы государства.

«Желаю вам скорейшего выздоровления от болезни и возвращения к вашей ответственной службе во благо процветания народа Америки <...> В качестве человека, испытавшего болезнь на себе, призываю вас придерживаться советов врачей и выполнять все их предписания», — говорится в телеграмме.

О том, что Дональд Трамп заразился COVID-19, стало известно 2 октября. Также заразилась его жена Мелания. СМИ сообщали, что у главы государства кашель и лихорадка. Ему ввели коктейль из антител производства фирмы Regeneron, также он принял фамотидин, цинк, витамин D, мелатонин и аспирин.

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