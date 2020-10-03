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  3 октября 2020
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Иностранцам без справки о тесте на коронавирус ограничат въезд в Казахстан

CentralAsia (KZ) -  Иностранные граждане, планирующие прибыть в Казахстан, с 6 октября в обязательном порядке должны иметь при себе действительную справку о прохождении ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач на транспорте РК Садвакас Байгабулов.

"С 6 октября текущего года иностранные граждане, прибывающие авиарейсами из-за рубежа без справки о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР, пройденного не ранее 72 часов на момент пересечения государственной границы, к въезду в Казахстан не допускаются", - цитирует Байгабулова "Тенгриньюс".

По его словам, прибывающие авиарейсами граждане Казахстана, у которых не будет в наличии действительной справки, подлежат изоляции в карантинном стационаре на двое суток для лабораторного обследования на коронавирус. Байгабулов также пояснил, что эти требования распространяются на все страны, с которыми республика возобновила авиасообщение, прежнее разделение государств по категориям не предусмотрено.

"Аналогичные ограничительные требования действуют и в отношении пребывающих лиц в Казахстан через пункты пропуска на государственной границе на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах", - отметил главный государственный санитарный врач на транспорте.

Казахстан с началом пандемии приостановил практически все пассажирские авиаперевозки.

Ранее министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой сообщил, что межведомственная комиссия на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в мире приняла решение с 5 октября приостановить начатое ранее возобновление авиасообщения с новыми странами.

Режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса действовал в Казахстане с 16 марта по 11 мая. 5 июля власти республики из-за ухудшения эпидемической ситуации повторно ввели ряд дополнительных ограничений. К их постепенному смягчению приступили с 17 августа, а с 31 августа начался второй этап послабления карантинных мер.

Коронавирус в Казахстане
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